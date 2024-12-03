Концерн «Калашников» начал поставки беспилотников СКАТ 350М, предназначенных для использования в гражданских целях.

"Калашников" внедрил новый этап в использовании дронов на гражданском рынке, осуществив первую поставку своих беспилотников СКАТ 350М для Государственной транспортной лизинговой компании. Эти устройства уже успели зарекомендовать себя как неотъемлемый инструмент в различных сферах деятельности, включая аэрофотосъемку и сельское хозяйство.

СКАТ 350М оснащен для работы в самых разнообразных климатических условиях, что позволяет ему эффективно функционировать от самых западных до самых восточных точек страны. Дрон отличается высокой устойчивостью к экстремальным погодным условиям и способен выполнять задачи независимо от ландшафтных особенностей территории.

Применение СКАТ 350М не ограничивается одной отраслью. Он активно используется для контроля состояния линий электропередач, охраны лесных массивов, а также в нефтегазовом секторе и при градостроительных работах. Эта многофункциональность делает СКАТ 350М ценным активом в операциях по мониторингу и управлению в кризисных и стандартных ситуациях.