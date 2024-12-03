Система РЭБ «Капюшон» демонстрирует высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами, обеспечивая защиту техники на ЛБС.

В зоне проведения СВО российская армия активно применяет систему радиоэлектронной борьбы «Капюшон», которая предназначена для защиты военной техники от дронов-разведчиков и беспилотников, осуществляющих удары. Это устройство способно подавлять управляющие сигналы на расстоянии до 300 метров, формируя защитное поле, похожее на купол, вокруг автомобилей и самоходных машин.

«Капюшон» получает энергию напрямую от электросети транспортного средства, работая от 12 или 24 вольт, что делает его совместимым с разнообразной военной техникой. Управление системой осуществляется через выносной пульт, что позволяет оператору контролировать ее работу не покидая безопасное место внутри машины.

По информации от Андрея Безрукова, руководителя Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), на фронт было отправлено тысячи дронов и сотни систем «Капюшон». ЦБСТ координирует деятельность более 200 компаний, производящих критически важное оборудование для фронтовых нужд. Простота в эксплуатации и высокая эффективность сделали «Капюшон» неотъемлемой частью защитной стратегии российских военных, значительно снижая угрозу от воздушных беспилотных аппаратов.