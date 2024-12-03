Обновленная БМП-2М с боевым модулем «Бережок» получила комплексные улучшения, которые делают её вдвое эффективнее американской Bradley.

Российский бронетранспортер БМП-2М, оснащенный боевым модулем «Бережок», прошел модернизацию, которая серьезно увеличила его боевую мощь. В компании «Высокоточные комплексы» заявили, что обновленный бронетранспортер в два раза эффективнее американской машины Bradley и в четыре раза превосходит стандартную модель БМП-2. Но что именно делает эту машину такой мощной?

«Бережок» включает в себя несколько видов вооружения: 30-мм пушка 2А42 с боекомплектом на 500 снарядов, пулемет на 7.62 мм с 2000 патронами, а также автоматический гранатомет АГ-17. Ключевую роль играют также противотанковые управляемые ракеты «Корнет», которые могут поражать тяжелую бронетехнику противника.

Одно из главных преимуществ модуля — это современная система управления огнем. Она оснащена тепловизором и лазерным дальномером, что обеспечивает точность и эффективность стрельбы даже ночью. Встроенный баллистический вычислитель помогает точно рассчитывать траекторию снарядов.

Такие обновления превращают БМП-2М в опасного соперника на поле боя и делают его идеальным выбором для выполнения различных боевых задач — от поддержки пехоты до нейтрализации вражеской бронетехники.