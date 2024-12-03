Тактические ракеты Х-38МЛ и Х-38МК значительно увеличивают боевой потенциал истребителей Су-34НВО и Су-35С.

Российская авиация усиливает свое присутствие на фронте, применяя новые 2,2-маховые многоцелевые тактические ракеты Х-38МЛ и Х-38МК. Эти ракеты предназначены для запуска с узлов подвески истребителей Су-34НВО и Су-35С, что делает их незаменимыми для широкого спектра задач в боевых условиях. Основное преимущество данных ракет — их высокая скорость и точность, которая не оставляет противнику шансов.

Ракеты линейки Х-38 могут развивать скорость свыше 450 м/с даже в дальней зоне радиуса поражения, что достигается благодаря использованию двухрежимных двухимпульсных реактивных двигателей. Модификация Х-38МК оснащена системой инерциальной навигации и модулем коррекции ГЛОНАСС/GPS, в то время как Х-38МЛ оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения для поражения наземных целей с высокой точностью. Есть также модификация Х-38МТ с инфракрасной головкой самонаведения, что расширяет их боевые возможности.

Одним из ключевых факторов успеха этих ракет является минимальное круговое вероятное отклонение — не превышающее 3 метров. Такая точность делает Х-38 мощным средством поражения даже в сложных условиях, где важен каждый метр.