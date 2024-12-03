Су-30СМ2 с ракетами Р-37М получили новые возможности по поражению целей на сверхдальних дистанциях.

Истребители Су-30СМ2 морской авиации Черноморского флота России получили в свой арсенал сверхдальние ракеты Р-37М. Эти ракеты класса «воздух-воздух» с активной радиолокационной головкой самонаведения позволяют поражать цели на расстоянии до 280 километров, делая Су-30СМ2 одним из самых мощных участников воздушных операций.

Ракеты Р-37М имеют возможность перехватывать как высотные, так и маневрирующие цели с дальностями до 270-280 км и 220-230 км соответственно, в зависимости от высоты пуска. Способность ракеты достигать скоростей до 6300 км/ч и перехватывать цели со скоростями до 6 Махов позволяет обеспечивать надежную защиту воздушного пространства от различных угроз.

Улучшенные радары ПФАР Н035 «Ирбис-Э», установленные на Су-30СМ2, позволяют одновременно сопровождать до 8 целей и наводить на них 8 ракет Р-37М. Это обеспечивает высокую эффективность при работе против множества целей, не уступая аналогичным системам Су-35С.