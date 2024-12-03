ТОС-1А «Солнцепек» стал еще более дальнобойным и смертоносным оружием благодаря новым снарядам ТБС-3М, что существенно повышает его эффективность на поле боя и расширяет возможности использования.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» получила новые снаряды ТБС-3М с увеличенной дальностью стрельбы до 10 километров. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими версиями боеприпасов, которые имели радиус действия около 6700 метров. Модернизация позволяет «Солнцепеку» уничтожать цели, оставаясь на большем удалении и избегая встречного огня.

Снаряды ТБС-3М представляют собой термобарические ракеты, которые создают настоящий огненный шторм, выжигая фортификационные укрепления противника, включая окопы и блиндажи. Созданная в зоне взрыва повышенная температура до 3000 градусов и давление порядка 30 атмосфер, с последующей декомпрессией, оставляет почти нулевые шансы для выживания любой укрытой пехоты. Благодаря новому боеприпасу, зона поражения и разрушения увеличилась, что делает «Солнцепек» ещё более устрашающим оружием на поле боя.

«Солнцепек» давно заслужил репутацию эффективного инструмента против укрепленных позиций, но новые возможности делают его еще более грозным. Теперь экипажи могут работать с большей безопасностью, поражая цели на дальних расстояниях и уничтожая инфраструктуру противника с беспрецедентной точностью.