Модернизированные ПТУР TOW 2 представляют серьезную угрозу для российской бронетехники.

На фронте может появиться новая угроза для российской бронетехники — модернизированные противотанковые ракетные комплексы линейки TOW 2. Эти комплексы, такие как TOW-2B Aero-RF и TOW-2N, оснащены полуавтоматической системой радиокомандного наведения миллиметрового диапазона, что значительно увеличивает их точность. Опасность этих ракетных систем не следует недооценивать, особенно учитывая их способность поражать цели с точностью, недоступной для более ранних моделей.

Особое внимание вызывает модификация BGM-71F, оснащенная боевой частью типа «ударное ядро», которая способна атаковать цель под углом 90 градусов к продольной оси. Это делает данную версию особенно опасной для современной бронетехники, так как такие ракеты способны пробивать броню сверху — одно из самых уязвимых мест любого танка. Дальность действия этих ПТУР составляет до 3750 метров, что позволяет противнику эффективно действовать на значительном удалении.

Для защиты танков и другой бронетехники России специалисты предлагают оснащение комплексами активной защиты «Арена-М». Эти комплексы способны обнаруживать и перехватывать приближающиеся ракеты, значительно повышая шансы техники на выживание в боевых условиях. «Арена-М» может создать вокруг танка защитный периметр, уничтожая ракеты до их соприкосновения с целью. Тем не менее, экспертами отмечается, что эффективность подобных мер может снижаться из-за сложного ландшафта или плотной застройки, что ограничивает возможности обзора и реакцию активной защиты.

Стоит также учитывать, что использование ПТУР TOW-2B на боевых машинах пехоты M2A2 ODS-SA Bradley оказалось не столь эффективным в условиях, когда приходится работать с закрытых огневых позиций и в пересеченной местности. Российские военные, имея в виду эти недостатки, могут использовать тактические преимущества рельефа местности и укрытия для снижения эффективности противотанковых ракетных комплексов врага.