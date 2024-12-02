Ударный беспилотник «Овод» оснащён функцией автономного наведения и системой удалённого подрыва, что делает его эффективным и устойчивым к радиоэлектронному воздействию средством для выполнения боевых задач.

Российские войска активно используют новый ударный беспилотник «Овод», разработанный тульскими специалистами. Этот беспилотник несет на борту 3,5 килограмма взрывчатки и оснащён продвинутыми функциями, которые делают его мощным и эффективным инструментом для выполнения боевых задач. Разработчик Андрей Иванов отметил, что основное преимущество «Овода» заключается в его способности автономно наводиться на цель, что значительно увеличивает шансы на успешное выполнение задачи.

Одной из ключевых особенностей «Овода» является специальный алгоритм, который позволяет захватывать контрастные пиксели, ориентируясь на визуальные признаки цели. После того, как оператор с помощью очков обнаруживает цель и дает команду, беспилотник самостоятельно направляется к заданной точке, не теряя связь даже при попытках радиоэлектронного подавления. Эта функция делает «Овод» устойчивым к воздействиям, способным нарушить работу обычных дронов.

Кроме того, дрон оборудован функцией удалённого подрыва и системой самоликвидации, что повышает его тактическую гибкость на поле боя. Это позволяет оператору подорвать заряд на нужной дистанции или активировать механизм самоликвидации, если дрон не может выполнить свою задачу. Такие меры значительно снижают риск захвата технологии и увеличивают эффективность боевого применения.

За последний месяц в войска было поставлено около 4000 беспилотников «Овод», что говорит о востребованности этой техники среди военных. Комбинация автономного управления, возможности удалённого подрыва и стойкости к радиоэлектронному подавлению делает «Овод» ценным дополнением к арсеналу современных средств ведения боя.