Советские гаубицы Д-30 продолжают оставаться востребованным видом вооружения благодаря своей универсальности и возможности использования управляемых снарядов «Китолов-2М» для повышения точности.

Советские гаубицы Д-30 калибра 122 мм по-прежнему активно используются на всех фронтовых линиях. Эти артиллерийские системы, доказавшие свою эффективность и надежность на протяжении десятилетий, снова выходят на передовую, благодаря своей универсальности и простоте в эксплуатации.

Д-30 способны вести огонь на расстояние до 15,3 км с использованием стандартных осколочно-фугасных снарядов. При использовании 122-мм реактивных снарядов с донным газогенератором дальность стрельбы увеличивается до 22 км, что позволяет поддерживать войска в динамичных наступательных операциях и достигать целей, расположенных глубоко в тылу противника.

Особое значение приобретает возможность использования управляемых снарядов «Китолов-2М» с полуактивными лазерными головками самонаведения, дальность которых достигает 13,5 км. Это обеспечивает высокую точность ударов по целям, что особенно ценно в условиях современной боевой операции.