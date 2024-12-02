Донецкие специалисты разработали уникальную тяжелую огнеметную систему «Чебурашка», оснащенную 64 термобарическими зарядами, способную эффективно поражать противника на расстоянии до 10 км.

Донецкие специалисты представили уникальную разработку для военных — тяжелую огнеметную систему «Чебурашка», оснащенную 64 направляющими для реактивных термобарических зарядов. Несмотря на свое мультяшное название, эта система представляет собой грозное оружие, способное эффективно поражать противника на поле боя благодаря своей огневой мощи.

ТОС «Чебурашка» отличается от российских аналогов, таких как «Солнцепек», прежде всего количеством зарядов и мощностью залпа. Если у «Солнцепека» один направляющий пакет, содержащий 24 боеприпаса, то у «Чебурашки» их два, и общий арсенал достигает 64 снарядов. Это позволяет наносить более массированный удар по позициям противника, увеличивая эффективность огневого воздействия.

Калибр системы также уникален — 217 мм, что делает её непохожей на существующие российские и советские реактивные системы залпового огня. Максимальная дальность стрельбы достигает 10 км, что позволяет поражать цели на значительном удалении. Созданная на базе шасси «КрАЗ» (6X6), «Чебурашка» обладает высокой проходимостью и мобильностью, что особенно важно в условиях динамичного боя.

Эта новая огнеметная система разработана для поддержки пехотных и механизированных частей, обеспечивая мощный и точный огневой удар, способный деморализовать и уничтожить силы противника. «Чебурашка» обещает стать серьезным аргументом в арсенале вооруженных сил, благодаря сочетанию мобильности и огневой мощи.