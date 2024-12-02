ЗРПК «Панцирь-С1» адаптирован для борьбы с современными ракетами AGM-88E и AGM-154E, что делает его ключевым звеном противовоздушной обороны против угроз со стороны истребителей F-16.

В рамках модернизации российской противовоздушной обороны зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» был адаптирован для защиты от новейших ракет, применяемых на американских истребителях F-16.

По словам экспертов, комплекс теперь способен перехватывать ракеты типа AGM-88E и AGM-154E, что значительно повышает его эффективность на поле боя.

Ракеты AGM-88E AARGM, которые могут достигать целей на расстоянии до 150 км и эффективно бороться с радиоизлучающими системами, представляют собой серьезную угрозу.

В ответ на это «Панцирь-С1» оснащен улучшенной радарной системой «Шлем» и мультиспектральными оптико-электронными модулями, позволяющими обнаруживать и уничтожать вражеские ракеты на дистанции до 14 км.