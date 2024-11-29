Власти КНДР обходят санкции и закупают необходимые для вооружений детали на Западе

Издание Defence blog опубликовало информацию, что Северная Корея якобы осуществила поставку более сотни баллистических ракет в Россию, в состав которых входят компоненты, произведенные на Западе. По данным издания, в ракетах моделей KN-23 и KN-24 найдены детали из США, Великобритании, Японии, Китая и Швейцарии, что стало возможным благодаря новым логистическим схемам, минуя международные ограничения.

Исследование Conflict Armament Research показало, что в этих ракетах используется более 290 электронных компонентов из восьми стран. В числе найденных элементов оказались преобразователи напряжения от британской компании XP Power, что свидетельствует о сложности используемых КНДР схем для обхода санкций. Аналитики отметили, что 75% компонентов были изготовлены в США, 16% — в Европе и 9% — в Азии.

Выявленные компоненты производства 26 компаний из таких стран, как Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Тайвань и США, демонстрируют, что даже при строгих санкциях Северная Корея находит способы приобретения необходимых для своего ракетного арсенала технологий.