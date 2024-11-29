Новый пикап АГ34 от Алексея Гарагашьяна впечатляет своими внедорожными возможностями и полной независимостью от импортных компонентов.





На выставке "Вездеходер-2024" был представлен новый тактический пикап АГ34, разработанный известным инженером Алексеем Гарагашьяном. Этот автомобиль сочетает в себе простоту эксплуатации и впечатляющую производительность, что делает его идеальным для использования в сложных и экстремальных условиях. Все компоненты пикапа, включая двигатель ЯМЗ-534 мощностью 240 л.с., полностью произведены в России, что исключает зависимость от импортных технологий.

АГ34 спроектирован с особым акцентом на ремонтопригодность в полевых условиях. Прочная рама-каркас обеспечивает необходимую безопасность, а вместительный кузов способен перевозить до 10 человек, включая двух на носилках. Угол поперечной устойчивости пикапа при испытаниях достигал 50 градусов, что говорит о высоких внедорожных качествах. Автомобиль уверенно преодолевает водные преграды глубиной до 2 метров и может достигать максимальной скорости в 120 км/ч при запасе хода до 1000 км.

Техническое оснащение АГ34 включает центральную систему подкачки шин, лебедку с тягой 9 тонн и дисковые тормоза, что делает его готовым к любым испытаниям на дороге. При этом дорожный просвет варьируется от 300 до 400 мм, в зависимости от нагрузки и давления в шинах, что ещё больше улучшает его проходимость. Легкость логистики также является плюсом пикапа — для транспортировки двух таких автомобилей достаточно одной стандартной фуры.

АГ34 демонстрирует возможности отечественного производства, способного обойтись без импорта и при этом предложить продукт высшего класса. Простота в обслуживании, надежность и высокая производительность делают этот тактический пикап незаменимым помощником в экстремальных условиях, будь то транспортировка людей или выполнение специализированных задач.