Российские дроны "Герань-2" научились генерировать помехи, затрудняя работу систем ПВО, таких как Patriot и NASAMS. Эти изменения повысили их скорость и эффективность, делая перехват дронов более сложной задачей



Российские беспилотники "Герань-2" получили новое средство защиты от систем противовоздушной обороны западного производства, таких как Patriot и NASAMS. Теперь дроны способны генерировать помехи на разных частотах, что затрудняет их обнаружение и сбивание. Эта инновация делает беспилотники более сложной целью для ПВО, существенно снижая эффективность работы мобильных групп, пытающихся их перехватить.



Специальный сигнал, который излучают "Герань-2", мешает координации действий мобильных групп ПВО и стрелковых подразделений, нарушая связь между их компонентами. Эти помехи исчезают в момент перелёта беспилотника из одного района в другой или после выполнения задачи, что делает их тактику более непредсказуемой и усложняет защиту.

Также отмечено, что скорость полёта "Герань-2" увеличилась, что позволяет ещё быстрее преодолевать оборонительные рубежи. Благодаря этим доработкам, дроны с лёгкостью проходят через кордоны ПВО, минимизируя риск поражения и увеличивая эффективность своих ударов.





