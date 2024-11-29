Военные эксперты предлагают выделить БПЛА в отдельный род войск для повышения эффективности их управления и обслуживания, что обеспечит более оперативное применение современных дронов и развитие новых систем связи и управления.

Российские военные эксперты призывают создать отдельное направление для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Евгений Даманцев, специалист в области военной техники, считает, что объединение всех подразделений, работающих с разведывательными и ударными дронами, позволит сделать систему управления БПЛА более эффективной и автономной. Это решение могло бы улучшить обслуживание аппаратов и их интеграцию в тактические звенья управления.

Одной из ключевых задач станет организационно-техническая реформа существующих эскадрилий дронов. По мнению Даманцева, этот процесс не должен помешать текущим операциям и эффективности уже сформированных разведывательно-ударных систем, которые активно применяются в мотострелковых и артиллерийских подразделениях.

Еще одной важной задачей, по словам эксперта, является разработка новых систем связи и управления для замены существующих решений. На данный момент используются платформы вроде Discord, однако армия нуждается в более специализированных решениях, которые обеспечат максимальную криптозащиту и эффективный обмен данными на поле боя.

Выделение БПЛА в отдельный род войск также позволило бы разработать новые стандарты для сервисного обслуживания и модернизации техники, что стало бы значительным шагом на пути к улучшению боевой готовности и общей эффективности беспилотных комплексов.