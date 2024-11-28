Российский FPV-дрон с тепловизором впервые уничтожил американский зенитный комплекс L3 Harris Vampire, показывая мощь современных беспилотников в условиях активного противостояния.

Российский FPV-дрон с тепловизионным датчиком впервые уничтожил редкий американский зенитный ракетный комплекс L3 Harris Vampire, оснащённый тактическими ракетами APKWS-II с полуактивными лазерными головками самонаведения. Этот успех демонстрирует эффективность современных российских беспилотных систем в условиях активного противостояния и подтверждает их высокую точность и разрушительный потенциал.

На видеокадрах, предоставленных в ходе операции, видно, что удар был нанесен дроном типа «Ланцет-3» или его аналогом. Дрон успешно поразил цель, несмотря на высокую скорость и способность комплекса Vampire сопровождать и поражать воздушные цели. Это показывает, что FPV-дроны могут справляться даже с комплексами, специально разработанными для борьбы с беспилотниками и ракетами.

Тактические ракеты APKWS-II, входящие в состав комплекса Vampire, имеют эффективный радиус действия до 11,5 километров и способны двигаться со скоростью около 850 метров в секунду. Управление этими ракетами осуществляется с помощью мультиспектрального оптико-электронного комплекса, что делает их эффективным средством против воздушных угроз. Однако это не помогло защитить комплекс от атаки российского беспилотника, который использовал продвинутую тактику и точное наведение.

«Ланцет-3» является современным беспилотником-камикадзе, который обладает взлётным весом до 12 кг и может нести различные типы боеприпасов, включая осколочно-фугасные и термобарические. Максимальная дальность его полета достигает 70 километров, а использование композитных материалов в конструкции делает его лёгким и маневренным. Этот дрон продемонстрировал, что способен успешно действовать против высокотехнологичных комплексов, предоставляя значительные преимущества в тактических условиях.