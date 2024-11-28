Су-57 с новейшей РЛС: российский истребитель не уступает западным аналогам

Российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастили новейшей радиолокационной станцией, которая по характеристикам не уступает передовым АФАР-радам американского и европейского производства. Военный эксперт Евгений Даманцев подчеркнул, что дальность обнаружения целей с эффективной отражающей поверхностью (ЭОП) в 1 м² может достигать 180-200 километров, что соответствует возможностям современных западных систем.

Су-57 оснащен перспективным АФАР-радаром типа «Жук-МАЭ», способным эффективно противостоять средствам радиоэлектронного подавления. В основе радара лежат приёмно-передающие модули с СВЧ-транзисторами, размещенными на жаропрочных LTCC-подложках, изготовленных по технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики. Это решение обеспечивает высокую надежность и устойчивость к помехам в самых сложных условиях.

Помимо мощной радиолокационной системы, истребитель оснащен мультиспектральными оптико-электронными прицельными комплексами серии ОЛС-50М. Эти комплексы позволяют отслеживать теплоконтрастные и оптико-контрастные цели без необходимости включения РЛС, что дает Су-57 дополнительные преимущества в маскировке и уменьшает вероятность обнаружения.

Новейшие технологии, использованные в Су-57, делают его одним из самых современных и эффективных истребителей в мире. Возможности РЛС и оптико-электронных систем позволяют самолету эффективно выполнять задачи по обнаружению и сопровождению целей, оставаясь вне зоны досягаемости средств противовоздушной обороны.



