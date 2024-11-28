Российский беспилотник «Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2, продемонстрировав свою высокую эффективность и точность.

Российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» успешно атаковал американскую гаубицу M777A2, в результате чего был уничтожен ее боекомплект и само орудие оказалось полностью выведено из строя. Этот инцидент подчеркивает высокую эффективность беспилотника в боевых условиях, особенно против современной артиллерии.

«Ланцет-3», который может находиться в полете до 40 минут, обладает возможностями для поражения разнообразной военной техники. Дрон оснащен системой точного наведения и способен нести до 3 кг взрывчатки, что делает его важным средством для выполнения тактических задач на поле боя.

На международной выставке Airshow China 2024 генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев объявил о планах на международное сотрудничество, которое может включать сборку «Ланцет-3» за пределами России. Это стремление к технологическому партнерству откроет новые возможности для распространения российских военных инноваций.

Способность «Ланцет-3» развивать скорость до 110 км/ч и его мощная боевая часть делают его значимым активом в современных военных операциях, где точность и адаптивность играют ключевую роль.