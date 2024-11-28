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Mirakl
Российские разработчики из компании «Доминанта» анонсировали запуск нового БПЛА «Штурм-СТ»
Новый барражирующий дрон «Штурм-СТ» из пенопласта, созданный в России, сочетает ударные возможности и низкую стоимость, что делает его идеальным для выполнения боевых задач и разведки

Российские разработчики из компании «Доминанта» анонсировали запуск нового беспилотного летательного аппарата «Штурм-СТ». Созданный из уникальной комбинации прессованного пенопласта и стеклоткани, этот дрон не только легкий, но и достаточно прочный, чтобы переносить до 5 кг полезного груза. Благодаря этим свойствам, он может выполнять как ударные миссии, так и задачи разведки. Например, он способен поражать такие цели, как танк Bradley.

«Штурм-СТ» может находиться в воздухе до часа, что поддерживается современными аккумуляторами. После прохождения всех обязательных испытаний, беспилотник был признан готовым к использованию. Одним из заметных преимуществ модели является ее стоимость — всего около 200 тысяч рублей за штуку, что делает его доступным решением для множества задач.

В дополнение к экономической выгоде, «Штурм-СТ» продемонстрировал высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам во время тестирований. Разработчики планируют использовать уникальные частоты для связи, которые ранее применялись в других дронах серии «Штурм», что позволит дрону оставаться на связи даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы.


#новости #военная техника #беспилотники #вооружение #армия россии #военные дроны
Источник: www1.ru
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