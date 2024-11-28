Разработка ракеты «Орешник» стала важным шагом на пути к новым технологическим достижениям.

Успешная разработка гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» стала важным этапом для российской оборонной промышленности, открывая перспективы для дальнейших научных и технологических достижений. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что работа над «Орешником» подготовила почву для создания материалов, способных выдерживать ещё более высокие температуры — до 3 тысяч градусов.

В процессе разработки «Орешника» инженеры России достигли значительного прогресса: созданные материалы способны работать при температуре до 2 тысяч градусов, что на 500 градусов выше предыдущих достижений. По словам Ковальчука, этот успех позволяет надеяться на создание новых технологий, которые позволят проводить исследования в условиях ещё более высоких температур, открывая двери для последующих разработок.

«Орешник» — это баллистическая ракета средней дальности, которая способна развивать скорость свыше 12 тысяч километров в час. Она может нести от трёх до шести термоядерных боевых блоков, каждый мощностью 150 килотонн. Президент Владимир Путин ранее говорил о возможности безъядерного применения данной ракеты, что подчёркивает её гибкость и универсальность.

В будущем исследования, основанные на опыте создания «Орешника», позволят России сохранять свои лидерские позиции в области разработки инновационных технологий и материалов для высокотемпературных условий.