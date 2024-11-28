Новая система спецсвязи «Гермес» защищает российские дроны от радиоэлектронного подавления, обеспечивая их стабильное управление даже в условиях сложной обстановки.

Для российских беспилотных летательных аппаратов начали поступать комплекты помехозащищенной спецсвязи «Гермес», которые обеспечивают надежное управление в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. Ежемесячно подразделения получают более 40 тысяч таких систем, что значительно расширяет возможности координации дронов на передовой.

Система «Гермес» разработана с учетом необходимости противодействия современным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые часто используются для подавления управления дронами. Одно из главных преимуществ «Гермеса» — это способность работать одновременно на множестве частот и быстро переходить на нестандартные диапазоны при необходимости. Такая гибкость позволяет беспилотникам избегать блокировки сигнала и сохранять стабильное управление.

По словам инженеров конструкторского бюро «Гермес», разработка позволяет не только менять частоты в реальном времени, но и увеличивать их количество в зависимости от сложившейся обстановки. Если на дрон оказывается воздействие РЭБ, система может моментально перевести его на свободный диапазон, обеспечивая непрерывную связь и контроль над аппаратом.

Новая спецсвязь для беспилотников открывает новые возможности для группового управления и координации, позволяя дронам действовать слаженно и эффективно даже при активном противодействии. Это решение выводит российские беспилотные технологии на новый уровень, обеспечивая их высокую устойчивость к внешним помехам.