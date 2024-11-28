«Краснополь-М2» показал своё превосходство над Excalibur в точности и устойчивости к помехам, что делает его более эффективным на поле боя и подходящим для современных условий применения.

Российский 152-мм управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» подтвердил своё превосходство над американским аналогом M982 Block IA Excalibur в различных условиях применения. Об этом заявил военный эксперт Евгений Даманцев, подчеркнув значительное преимущество российской разработки в области точности и устойчивости к электронным помехам.

Несмотря на то что Excalibur способен поражать цели на дальности до 60 километров, он не выдерживает конкуренции с российским «Краснополем-М2» по другим важным параметрам. Особенностью российского снаряда является полуактивная лазерная головка самонаведения, которая позволяет эффективно поражать даже маневрирующие цели. Кроме того, система обладает высокой устойчивостью к радиоэлектронным помехам, что делает её особенно надежной в условиях современного поля боя.

Американские снаряды Excalibur на практике столкнулись с существенными проблемами, связанными с воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), таких как российский комплекс Р-330Ж «Житель». Под воздействием помех, круговое вероятное отклонение снарядов Excalibur увеличивается, что снижает их эффективность на значительных расстояниях.

«Краснополь-М2» отличается не только высокой точностью, но и возможностью поражать цели при любых погодных условиях — даже при сильном ветре и плотной облачности. Эти качества делают его незаменимым в современных военных операциях, где важна точность удара и устойчивость к воздействию противника.