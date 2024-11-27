На Урале найдено новое месторождение, содержащее изумруды и берилл.

В Свердловской области открыто новое техногенное месторождение, богатое изумрудами и бериллом. Мариинское месторождение уже официально поставлено на государственный баланс, что говорит о его важности для промышленности региона. Запасы включают тонны ценных минералов, что открывает новые перспективы для горнодобывающей отрасли на Урале.

Месторождение состоит из отвалов некондиционных руд, ранее добытых на Аульском и Малышевском месторождениях. Эти руды были переработаны и оценены на предмет их дальнейшей промышленной ценности. Общий запас минералов составил более 150 тонн, включая такие редкие камни, как изумруд и александрит.

Мариинский прииск, которому принадлежит новое месторождение, с 2022 года находится под управлением дочерней компании госкорпорации "Ростех" — ООО "РТ-Капитал". Это открытие подчеркивает стратегическую важность региона для российской горнодобывающей отрасли и дает возможность для новых инвестиций в добычу редких минералов.

Теперь специалисты смогут проводить дальнейшую оценку и подготовку к добыче минералов, а также планировать их переработку для ювелирной промышленности и других отраслей.