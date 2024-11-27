Турция успешно добилась снятия возражений США по поводу российских ЗРС С-400.

Турция объявила о снятии американских возражений на использование российских зенитно-ракетных систем С-400. По словам министра обороны Яшара Гюлера, последние переговоры с США завершились устранением прежних требований отказаться от этих систем, и теперь Турция может свободно развертывать С-400. Развертывание систем планируется в кратчайшие сроки — всего за 12 часов.

Покупка С-400 у России ранее стала камнем преткновения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, особенно после того как США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. Однако, несмотря на давление, Турция продолжила укреплять оборонный союз с Россией, подчеркивая свою независимость в вопросах национальной безопасности.

Системы С-400 "Триумф" способны уничтожать как аэродинамические, так и баллистические цели на значительных расстояниях и высотах, что значительно усилит оборонный потенциал Турции. Размещение этих систем в стратегически важных районах страны повысит безопасность в регионе.

Теперешняя позиция США может указывать на потенциальное улучшение двусторонних отношений, что важно в контексте текущих геополитических испытаний.