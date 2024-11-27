Новая гиперзвуковая ракета "Орешник" получила своё название не случайно — существуют четыре версии, объясняющие выбор этого загадочного имени, от библейских аллюзий до тактических уловок.

Недавно на вооружение российских военных поступила новая гиперзвуковая баллистическая ракета под названием "Орешник". Это мощное оружие, которое, по словам специалистов, не может быть перехвачено существующими системами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако остаётся загадкой, почему ракета получила именно такое название. На эту тему существует несколько интересных версий.

Первая версия связана с Ветхим Заветом. Президент Владимир Путин упоминал, что название было выбрано самими ракетчиками, и, возможно, они вдохновлялись образом орешника как дерева, символизирующего мудрость и наставление на верный путь. Этот образ служит своеобразным напоминанием о важности разумного использования столь мощного средства.

Вторая версия указывает на свойства самого дерева орешника. Оно известно своей гибкостью и прочностью, из него изготавливали розги на Руси, что может символизировать возмездие и силу, возложенную на ракету. Третья версия предполагает, что название связано с боевой частью ракеты, которая несёт несколько блоков, напоминающих гроздья орехов, падающих на цель. Эта метафора подчёркивает мощь и многокомпонентность удара.

Кроме того, есть версия, что название ракеты "Орешник" могло быть выбрано для того, чтобы ввести в заблуждение зарубежные разведывательные службы. После заявления Путина о "Орешнике" западные СМИ пытались выяснить, не является ли эта ракета модификацией уже существующих систем, таких как РС-26 или "Кедр". Независимо от происхождения названия, ракета "Орешник" представляет собой новый этап в развитии российских стратегических вооружений.