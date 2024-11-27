Кондор-ФКА" № 2 готов к запуску с космодрома Восточный. Этот спутник обеспечит мониторинг земной поверхности и дополнит растущую российскую спутниковую группировку.

На восточном космодроме проходит последняя подготовка к запуску российского спутника "Кондор-ФКА" № 2. Ракета "Союз", назначенная для миссии, уже на стартовой площадке. "Кондор-ФКА" № 2 оснащен передовым радиолокатором с синтезированной апертурой от концерна "Вега", и его основная задача — снимать земную поверхность с высоким разрешением.

Миссия позволит следить за изменениями территорий, отслеживать природные и техногенные катастрофы и мониторить ледовые условия на Севморпути. Этот спутник является частью большего проекта, включающего запуск спутника "Обзор-Р" к концу года, создающих сеть для наблюдения за акваторией Северного морского пути за считанные часы.

Запланированный на 30 ноября запуск состоится в полночь по московскому времени, несмотря на сложные погодные условия. "Роскосмос" подтвердил, что все идет по плану и впервые запуск будет транслироваться онлайн.

"Кондор-ФКА" № 2 продолжит дело своего предшественника, который уже более года успешно выполняет задачи на орбите. Эта миссия укрепит российскую спутниковую сеть, расширяя возможности наблюдения за важнейшими арктическими маршрутами.