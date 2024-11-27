Новый ракетный комплекс "Кедр" станет частью стратегического арсенала России к 2030 году, заменяя устаревающие системы и повышая мобильность и защищённость РВСН.

В России идет разработка новейшего межконтинентального комплекса под названием "Кедр". По планам, эти твёрдотопливные ракеты должны будут сменить в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексы "Ярс" к 2030 году. Разработчики обещают, что "Кедр" будет представлен как в мобильном варианте, так и в шахтном, продолжая традиции надёжности и гибкости использования.

Сегодня в арсенале РВСН находятся такие комплексы, как "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", а также ракеты "Булава", которыми вооружены подводные лодки проектов "Борей". Параллельно с этим продолжается перевооружение на гиперзвуковые комплексы "Авангард", предназначенные для преодоления противоракетной обороны. Комплекс "Кедр" станет логическим продолжением обновления стратегического потенциала России и обеспечит более высокую мобильность и защищённость.

Особое внимание уделяется мобильной версии "Кедра", которая сможет дублировать стационарные установки и обеспечивать непредсказуемость для потенциальных противников. Мобильные комплексы позволяют менять позиции и скрываться от систем разведки, что делает их сложной целью для обнаружения и поражения.