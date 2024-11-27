Новый отчет указывает на рекордные темпы продвижения российских войск в зоне СВО, подчеркивая изменения в динамике регионального конфликта.

За последнюю неделю 2024 года российские войска демонстрируют беспрецедентные темпы продвижения в зоне СВО, фиксируя наибольший прирост занятой территории за весь год. По данным аналитического проекта DeepState, поддерживаемого Reuters, российские подразделения расширили свой контроль на 235 квадратных километров только за последнюю неделю, что стало недельным рекордом для текущего года.

С начала текущего месяца, объем занятых российскими войсками территорий увеличился на 600 квадратных километров. В то же время, аналитические данные указывают на сокращение контролируемых украинскими силами зон в Курской области до 550 квадратных километров, что может свидетельствовать о стратегическом перевесе в пользу российских войск.

Ключевыми пунктами продвижения стали районы вокруг города Курахово и на юго-востоке от него, где российские войска смогли значительно продвинуться вперед, преодолевая оборону и укрепляя свои позиции. Это ускоренное продвижение стало возможным благодаря использованию новых стратегий и усилению войск современной техникой и вооружением.

Эти события вызвали широкий резонанс в международном сообществе, поскольку такое быстрое продвижение может серьезно повлиять на дальнейший ход конфликта и международные отношения. В свете этих событий, западные аналитики и политические лидеры активизировали дискуссии о возможных путях реагирования и поддержки Украины.