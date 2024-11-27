Прогнозы эксперта Юрия Кнутова указывают на возможность серьезных ударов по подземным объектам военно-промышленного комплекса Украины в ближайшем будущем, что может оказать значительное влияние на оборонные возможности страны.

Эксперт Юрий Кнутов, директор Музея сил ПВО, выразил мнение, что в ближайшие месяцы возможно нанесение ударов по подземным объектам военно-промышленного комплекса Украины. По его словам, Россия располагает средствами, такими как ракеты "Кинжал" и "Циркон", способные пробивать значительные толщи земли и бетона, что позволит точечно поражать ключевые производственные объекты.

Кнутов отметил, что в случае успешного выполнения данных операций, украинская сторона останется лишь с возможностью мелкосерийного производства БПЛА и другого вооружения, что существенно уменьшит её производственные мощности. По его словам, это сделает Украину еще более зависимой от поставок вооружения из-за рубежа, в особенности из стран НАТО.

Эксперт также подчеркнул, что страны НАТО сталкиваются с собственными ограничениями в возможностях поддержки Украины, особенно учитывая высокую стоимость современного вооружения и необходимость его наличия в собственных арсеналах в контексте глобальной стратегической обстановки.