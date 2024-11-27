На мероприятии AUSA представлен новый самозарядный гранатомёт SSRS, разработанный для повышения огневой мощи пехотных подразделений, обещая новые возможности для армии США в области точного и эффективного огневого контроля.

В рамках последнего собрания Ассоциации армии США (AUSA), производители вооружений Barrett Firearms и MARS, Inc. представили макет новейшего самозарядного гранатомёта калибра 30 мм под рабочим названием Squad Support Rifle System (SSRS). Данная система отмечена как ключевой элемент в улучшении огневой мощи отделений и повышении их оперативной эффективности.

На представленном макете особое внимание было уделено интеграции с оптическим комплексом XM157 от Vortex Optics, который предназначен для монтажа на новейшие модели штурмовых винтовок и пулемётов, использующих патроны 6,8×51 мм. Это решение по унификации прицельных систем упростит логистику и обучение военнослужащих.

Энтузиазм вокруг нового гранатомёта не случаен — он следует концептуальным стопам экспериментального гранатомёта XM25, который показал впечатляющие результаты в реальных боевых условиях. Однако, в отличие от предшественников, SSRS ориентирован на максимальную самостоятельность бойца и простоту использования, что делает его идеальным выбором для современных тактических задач.

Конкурс "xTech Soldier Lethality challenge", организованный армией США, выявил Barrett и FN America как лидеров в разработке новых боевых систем. Эти компании демонстрируют новый уровень интеграции технологий и боевой готовности, предлагая продукты, способные значительно повысить эффективность боевых операций на расстоянии до 500 метров.