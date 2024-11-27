Новый тяжеловоз БАЗ 6х6, собранный на освободившихся мощностях Scania-MAN, демонстрирует успех российского импортозамещения и готов выйти на рынок летом 2025 года.

Российский грузовик БАЗ 6х6, представляющий собой новинку в линейке тяжелых полноприводных машин, готовится к запуску на рынок в лето 2025 года. Особенность этого автомобиля в том, что он стал ярким примером успешного импортозамещения, заполняя пробелы, оставленные после ухода западных производителей. Производство организовано на территории бывшего завода Scania-MAN в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит компании «Романов».

Этот грузовик разрабатывался с учетом сложных климатических условий, что делает его незаменимым помощником для нефтяников, геологов и других специалистов, работающих в экстремальных ситуациях. Не имея прямого отношения к Брянскому автомобильному заводу (БАЗ), завод «Романов» использовал для сборки исключительно отечественные и белорусские компоненты, такие как мосты, двигатели и подвески. Благодаря этому, БАЗ 6х6 обладает высокой степенью локализации производства, с минимальным присутствием иностранных элементов.

Помимо гражданского использования, у БАЗ 6х6 есть потенциал для военных применений, например, в качестве танковоза или для перевозки тяжелой техники. Его мощность и полноприводная конструкция позволяют ему легко преодолевать бездорожье.

Запуск этой модели на рынок подчеркивает стремление России к укреплению собственной промышленной базы и независимости в производстве ключевых технологий, особенно в условиях внешнего экономического давления. БАЗ 6х6 не только укрепляет позиции России на рынке тяжелых грузовиков, но и демонстрирует успехи страны в сфере импортозамещения.