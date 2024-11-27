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Mirakl
Министр обороны Украины Умеров отправится в Сеул, чтобы просить Южную Корею о поставках оружия
На фоне дефицита вооружений в Европе и США, Украина отправляет министра обороны Умерова в Южную Корею с целью договориться о поставках зенитных ракет и артиллерии.

На фоне дефицита вооружений и боеприпасов в Европе и США, Украина нацелилась привлечь к поставкам Южную Корею. Как сообщает South China Morning Post, министр обороны Украины Рустем Умеров планирует визит в Сеул, который запланирован на 27 ноября. Цель визита - добиться поставок зенитных ракет и артиллерийских установок, что крайне необходимо украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский отправляет Умерова во главе делегации для обсуждения перспектив поставок вооружений и боеприпасов. Южная Корея ранее заявляла о возможности поддержать Украину, однако в последнее время её позиция несколько изменилась. Главные причины - отсутствие доказательств участия военных КНДР в боевых действиях на стороне России и смена политической ситуации в США после прихода к власти Дональда Трампа, который хочет завершить украинский конфликт. Теперь Сеулу приходится учитывать его позицию.

Южнокорейская сторона готова выслушать предложения Украины, однако, как пишет South China Morning Post, пока маловероятно, что они примут четкое обязательство по поставкам оружия. Тем не менее, Киев надеется на успешные переговоры и положительный результат, так как других вариантов обеспечения поставок вооружений на данном этапе не остается.

Ситуация для Украины остаётся сложной, и надежда на помощь со стороны Европы и США угасает. Киев ставит на Южную Корею, рассчитывая, что эта встреча принесёт положительный результат и станет шагом к укреплению своей обороны.

#украина #зеленский #вооружение #корея #умеров #поставка оружия #вооружение украины
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