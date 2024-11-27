Новый истребитель МиГ-41, способный развивать гиперзвуковую скорость и летать в беспилотной версии, обещает стать первым самолетом шестого поколения, заменив устаревший МиГ-31 и став новым словом в боевой авиации.

Разработка новейшего российского истребителя МиГ-41, классифицированного как боевой аппарат шестого поколения, идет полным ходом. Этот истребитель-перехватчик, являющийся частью проекта ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), придет на смену МиГ-31, который принят на вооружение с начала 1980-х.

МиГ-41 предварительно демонстрирует впечатляющие характеристики: предполагается, что его максимальная скорость достигнет 4,3 Маха, превосходя 2,8 Маха у МиГ-31. Ожидается, что новый истребитель будет оснащен технологиями, снижающими его радиолокационную заметность, и сможет выполнять как пилотируемые, так и беспилотные полеты, что расширит его возможности использования в конфликтах высокого риска.

Кроме того, МиГ-41 обещает быть более маневренным и быстрым в развертывании, что делает его оптимальным выбором для защиты важных стратегических объектов и противодействия современным воздушно-космическим угрозам. Проект находится на стадии конструкторских разработок, и, судя по всему, готовится стать новым словом в российской военной авиации и мировой боевой авиатехнике.