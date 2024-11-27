Новейшая самоходка "Мальва" способна может поразить цель несколькими снарядами одновременно, благодаря режиму "одновременного огневого налета" и маневренности на колесном шасси, что значительно повышает её боевой потенциал.

Российская самоходная артиллерийская установка "Мальва" продемонстрировала уникальные возможности во время испытаний, успешно поразив цель несколькими снарядами одновременно. Эта техника способна осуществлять так называемый "одновременный огневой налет", что позволяет снарядам достигать цели практически в один момент.

Бекхан Оздоев, индустриальный директор "Ростеха", отмечает, что "Мальва" эффективно запускает несколько снарядов по разным траекториям и с разной скоростью, что делает ее крайне эффективной против укрепленных и подвижных объектов. Это особенно важно в условиях, когда необходимо быстро реагировать на изменения в полевых условиях и поддерживать оперативный контроль на поле боя.

Одно из главных преимуществ "Мальвы" заключается в ее мобильности. Установка на колесном шасси может быстро сменить позицию и минимизировать риски от ответного огня, что значительно увеличивает ее выживаемость. Оздоев также подчеркнул, что "Мальва" прошла все тесты на маневренность и демонстрирует отличные показатели проходимости, благодаря мощному дизельному двигателю и полному приводу.

Дополнительным бонусом является возможность транспортировки "Мальвы" военно-транспортной авиацией, например, на борту Ил-76. Это позволяет быстро перебрасывать установку на различные театры боевых действий, что является ключевым фактором в современной военной стратегии.