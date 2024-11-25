Самолеты готовы к службе, обладая уникальными возможностями для выполнения ударных задач и разведки даже в сложных условиях.

В состав Воздушно-космических сил России вошла новая партия боевых самолетов Су-34, построенных под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации, частью Ростеха. Эти истребители-бомбардировщики уже прошли все необходимые испытания и теперь полностью готовы к выполнению боевых задач.

Су-34 занимает уникальное место в российской армии благодаря своей способности эффективно поражать цели на земле и в воздухе на значительном удалении от своих баз. Этот самолет особенно ценится за возможность действовать в условиях активного противодействия с применением радиоэлектронных средств.

Одной из ключевых особенностей Су-34 является его многофункциональность. Он не только выполняет ударные миссии, но и способен осуществлять воздушную разведку, благодаря чему значительно расширяет возможности воздушной поддержки.

Новые истребители Су-34 укрепляют боевой потенциал российской армии, увеличивая ее способности по быстрому и эффективному реагированию на изменения в тактической обстановке. Их наличие в арсенале ВКС позволяет России увереннее чувствовать себя на международной арене и в условиях возможных конфликтов.



