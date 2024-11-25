Российские танкисты тестируют трофейный танк Leopard-2A4, оценивая его двигатель, динамику и систему управления огнем.

В руки российских военных попал трофейный танк Leopard-2A4, который они теперь активно тестируют. Появившиеся в интернете видео демонстрируют, как танкисты проверяют технические возможности немецкой машины, особенно акцентируя внимание на тестировании двигателя и системы управления огнем.

Leopard-2A4 оснащен мощным дизельным двигателем MTU MB 873 Ka-501 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает отличную динамику, сопоставимую с такими танками, как российский Т-80У и K2 Black Panther из Южной Кореи. Танк находится в прекрасном состоянии, что позволяет полноценно оценивать его боевые качества.

Особый интерес вызывает система управления огнем танка, в частности, многоканальный прицел EMES-15, который российские специалисты тщательно изучают для выявления всех его функций и ограничений. Этот анализ поможет определить сильные и слабые стороны немецкой техники.