Мошенничество с гособоронзаказом: подрядчики обманули концерн "Калашников"

Концерн "Калашников" попал в центр скандала, когда выяснилось, что подрядчики обманули компанию, поставив некачественные комплектующие из Китая вместо обещанной дорогой продукции. Ответственные за поставку присвоили миллионы рублей, в результате чего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следствие ведет Следственное управление СК России по Ивановской области. Подрядчики, как установило следствие, знали о своей неспособности выполнить условия контракта, но тем не менее заключили его и сознательно приобрели недоброкачественные детали, которые затем были поставлены концерну "Калашников".

Во время подписания контракта у подрядчика не было необходимого оборудования или квалифицированных специалистов, что не помешало им принять и попытаться выполнить заказ с помощью дешевых заменителей. Текущее расследование направлено на выяснение, как подрядчикам удалось получить контракт без реальных предпосылок для его исполнения.



