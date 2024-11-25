Зарубежные эксперты подвергли танк Т-14 "Армата" жесткой критике, назвав его слишком дорогим и трудным для серийного производства

Американский журнал The National Interest высказал резкую критику в адрес российского танка Т-14 "Армата", охарактеризовав его как "полный провал". Журналист Ставрос Атламазоглу указал на высокую стоимость и задержки в производстве как на главные проблемы, мешающие массовому внедрению этой машины в армии. Слишком амбициозные планы на современное вооружение столкнулись с жесткой реальностью: изготовление танка оказалось неоправданно дорогостоящим и затянулось на долгие годы.

Т-14 "Армата", оснащенный необитаемой башней и способностью запускать ракеты через пушку, производится на Уралвагонзаводе. Несмотря на использование новейших технологий и мощного двигателя, танк не смог утвердиться в элитных подразделениях армии из-за высоких затрат на производство и технических трудностей.

Даже Сергей Чемезов, генеральный директор "Ростеха", признал, что, несмотря на техническое превосходство Т-14 над конкурентами, его широкое использование на передовой ограничено из-за высокой цены. Это подтверждает мнение Атламазоглу о том, что в текущем виде танк вряд ли станет ключевым элементом в бронетанковых войсках России.

Вместо масштабного производства Т-14 российская армия продолжает обновлять имеющиеся модели, такие как Т-72 и Т-90, что эксперты считают более рациональным и экономически оправданным решением. Это позволяет сохранять боевую готовность сил без значительных финансовых и временных потерь, связанных с Т-14.