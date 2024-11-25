"Прометей" превращает танки в роботов: новый прорыв от Ростеха

Компания Ростех представила передовую технологию, которая способна преобразовать любое боевое средство в автономный роботизированный объект. Система, получившая название "Прометей", позволяет танкам, БМП и другой военной технике функционировать без участия человека, выполняя задачи дистанционно.

По словам Бекхана Оздоева, индустриального директора вооруженного комплекса Ростеха, "Прометей" интегрируется с современными системами управления огнем. Это дает технике возможность самостоятельно навигировать, избегая препятствий и следуя заданным маршрутам. Система технического зрения обеспечивает быстрый анализ окружающей среды и помогает принимать оптимальные решения в динамичных условиях.

Благодаря этой инновации существенно сокращается риск для экипажей, а безопасность миссий увеличивается. Операторы могут управлять техникой на расстоянии, находясь вне зоны боевых действий, что минимизирует потери среди военнослужащих. Автономные возможности позволяют технике адаптироваться к новым обстоятельствам и эффективно реагировать на угрозы.



