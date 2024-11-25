Ракеты Х-38МЛ стали основным инструментом для точечных ударов по мостам благодаря своей высокой точности и универсальности.

Для точных ударов по мостам российская армия делает ставку на ракеты Х-38МЛ, которые показали значительно лучшую эффективность по сравнению с авиабомбами ФАБ-500М-62. Эксперт Евгений Даманцев подчеркнул, что эти ракеты имеют круговое вероятное отклонение всего 1,5-2,5 метра, что позволяет минимизировать риски и максимально точно поражать цели, даже если они хорошо защищены или расположены в сложных условиях.

Система наведения ракеты Х-38МЛ включает полуактивную лазерную головку, что значительно повышает точность удара. Радиус действия в 65-75 километров позволяет запускать ракеты с безопасного расстояния, что делает их идеальным выбором для нанесения ударов по стратегическим объектам, таким как мосты и узлы логистики. В отличие от авиабомб ФАБ-500М-62, которые комплектуются системами ГЛОНАСС-коррекции и имеют вероятное отклонение до 15 метров, Х-38МЛ демонстрирует уверенное превосходство в задачах, требующих прецизионной точности.

На фоне текущих операций, где особо важна точность и минимизация сопутствующего ущерба, ракеты Х-38МЛ оказались предпочтительным выбором. Несмотря на значительные мощности ФАБ-500М-62, их точность не всегда позволяет уверенно поражать мелкие логистические объекты, такие как мосты. В результате, российские военные все чаще используют ракеты Х-38МЛ, особенно в тех случаях, когда требуются точные удары без возможности повторного захода.

Ракеты Х-38МЛ способны работать с разными типами носителей, включая современные самолеты Су-35 и МиГ-35. Это делает их универсальными и удобными для использования в различных сценариях. Эксперты считают, что будущее за прецизионными ударами, и Х-38МЛ — яркий пример того, как современные технологии меняют стратегию воздушных операций.