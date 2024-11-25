Пять потенциальных покупателей, включая Алжир и Индию, обдумывают приобретение российских истребителей Су-57, что отражает растущий международный спрос на современные военные технологии и укрепление оборонной способности стран.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 привлекает внимание зарубежных закупщиков, подтверждая свою востребованность на международном уровне. Алжир, давний партнер России в военно-техническом сотрудничестве, возглавляет список стран, потенциально заинтересованных в приобретении этого самолета. Исторические связи и постоянное обновление военного арсенала делают Алжир одним из самых вероятных покупателей.

Индия, второй в списке, уже имеет опыт эксплуатации российских истребителей и рассматривает Су-57 как возможное дополнение к своему воздушному флоту, состоящему из Су-30МКИ. Возможность интеграции современных технологий и повышение боевых возможностей делают Су-57 привлекательным выбором для Индии, стремящейся усилить свои оборонные способности на фоне региональных угроз.

Вьетнам и Индонезия, также имеющие опыт использования российской военной техники, продолжают поддерживать техническое партнерство с Россией. Эти страны рассматривают приобретение Су-57 как шаг к модернизации своих вооруженных сил и усиление стратегического потенциала в условиях растущих безопасностных вызовов в Юго-Восточной Азии.

Завершает список КНДР, демонстрирующая интерес к расширению своего военного арсенала современными истребителями. Несмотря на политическую изоляцию, страна ищет возможности для обновления своих ВВС, в том числе через потенциальные закупки Су-57, что может значительно изменить баланс сил в регионе.



