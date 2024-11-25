Минобороны России показало работу комплекса радиоэлектронного противодействия «Красуха-С4», способного подавлять радиолокационные системы истребителей и беспилотников, что делает его важным элементом защиты на поле боя.

Министерство обороны России показало, как работает комплекс радиоэлектронного противодействия «Красуха-С4». Этот наземный комплекс специализируется на подавлении радиолокационных систем воздушных аппаратов, в том числе истребителей F-16AM и Mirage-2000-5F, а также беспилотников RQ-4B Global Hawk. «Красуха-С4» анализирует радиолокационные сигналы, настраивается на их частоты и создает помехи, блокирующие работу систем.

Ключевым элементом системы является модуль пассивной радиотехнической разведки, который определяет источники радиоизлучения и автоматически генерирует помехи для них. Операторы могут управлять типом излучаемых помех, варьируя между заградительными и шумовыми, что позволяет существенно снижать эффективность радаров и даже временно выключать их.

«Красуха-С4» уже зарекомендовала себя в операциях по подавлению систем стратегической разведки, успешно блокируя американские дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты с АФАР-радарами E-8C JSTARS. В настоящее время проводятся тесты различных режимов помехового воздействия для адаптации к меняющимся условиям и новым радарным технологиям.



