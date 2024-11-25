Россия за три месяца производит столько оружия, сколько весь Евросоюз за год.

Военно-промышленный комплекс России значительно увеличил объемы производства боеприпасов и вооружений, что вызывает беспокойство у западных экспертов. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Россия за три месяца производит столько оружия, сколько весь Евросоюз способен произвести минимум за год.

Российские оборонные предприятия перешли на усиленный режим работы, производя все виды боеприпасов и ракет, которые необходимы для поддержания боевых действий. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также подчеркивает, что страна самостоятельно производит абсолютное большинство вооружений, при этом продолжая сотрудничество с некоторыми иностранными государствами.

По словам американских военных аналитиков, Россия в настоящее время осуществляет крупнейшее расширение военного производства со времён СССР.