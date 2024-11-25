Российская система ПВО С-400 "Триумф" успешно противостоит угрозам, включая рой дронов и системы постановки помех.





Западные СМИ активно обсуждают возможность использования роя дронов для подавления российских систем ПВО, таких как С-400 "Триумф". Американские издания утверждают, что использование многочисленных беспилотников позволит преодолеть эшелонированную систему российской противовоздушной обороны. Однако военные эксперты из России уверены, что такая тактика обречена на провал из-за продвинутых возможностей российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что оптимистичные предположения западных специалистов не учитывают серьезную интеграцию РЭБ в российские ПВО. Российские комплексы РЭБ могут создавать мощные помехи, способные нейтрализовать действия дронов и сделать их атаки неэффективными. Помимо этого, ЗРК С-400 разработаны с учетом работы в условиях сильного радиоэлектронного противодействия и способны отличать ложные цели от реальных, что делает их устойчивыми против любой тактики с применением ложных сигналов.

Американская система постановки помех BriteCloud, рассматриваемая как потенциальная угроза для российских ПВО, также вряд ли сможет эффективно противодействовать С-400. Российские системы ПВО проектировались для работы в условиях интенсивного противодействия и могут среди массы ложных целей уверенно определять настоящие, что значительно снижает эффективность BriteCloud и других подобных систем.