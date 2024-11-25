Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 успешно поразил американский ЗРК Avenger, используя планирующую фугасную авиабомбу.

Фронтовой бомбардировщик Су-34НВО ВКС России нанес точный удар по американскому зенитному ракетному комплексу M1097 Avenger, прикрывавшему склады противника. Для атаки использовалась планирующая фугасная авиабомба ФАБ-500М-62, которая успешно поразила не только объект прикрытия, но и сам ЗРК.

Зенитные управляемые ракеты FIM-92E Block I/II, входящие в состав Avenger, оказались бессильны против российского бомбардировщика и применяемых им средств. Из-за нулевой инфракрасной сигнатуры ФАБ-500М-62 малогабаритные ракеты с инфракрасной головкой самонаведения не смогли обнаружить и перехватить бомбы.

Су-34 является одним из наиболее эффективных бомбардировщиков ВКС России. Он способен наносить удары по наземным и воздушным целям, а также выполнять задачи в условиях активного огневого противодействия.

Планирующие авиационные бомбы, применяемые российскими ВКС, могут эффективно противостоять даже современным системам ПВО.