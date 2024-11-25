Новая гиперзвуковая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры с помощью вольфрамовых ломов.

На смену гиперзвуковому "Кинжалу" приходит новая баллистическая ракета "Орешник", способная уничтожать самые защищенные подземные командные пункты. Военный эксперт Сергей Маржецкий отмечает, что железобетонные бункеры, представляющие серьезную проблему для обычного вооружения, могут быть разрушены при помощи новейших технологий, задействованных в "Орешнике". Эта ракета несет на борту шесть разделяющихся блоков, каждый из которых оснащен шестью суббоеприпасами.

Отличительной особенностью "Орешника" является использование вольфрамовых ломов в качестве боевой части. При гиперзвуковой скорости в 10 Махов такие ломы врезаются в бетонные укрытия с невероятной силой, пробивая их на любой глубине. Подобная технология делает "Орешник" неуязвимым для существующих систем противоракетной обороны, ведь перехватить его физически невозможно, а своевременно отследить запуск крайне сложно.