Российский танк Т-90М "Прорыв" зарекомендовал себя как один из лучших в мире благодаря реальным боевым успехам и уникальным техническим характеристикам. Дмитрий Медведев подчеркнул, что именно в боевых условиях танк доказал свою эффективность.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв" зарекомендовал себя как один из лучших танков в мире. Медведев отметил, что сухие тактико-технические характеристики не дают полного понимания возможностей машины, однако в реальных боевых условиях Т-90М доказал свою эффективность и надежность.

Танк Т-90М представляет собой самую современную версию семейства Т-90 и специально создан для ведения боя в сложных условиях. Он оснащен всеракурсной защитой, которая позволяет защитить экипаж от угроз со всех направлений, а также современной автоматизированной системой управления огнем, обеспечивающей высокую точность стрельбы в любое время суток. Кроме того, были приняты меры по повышению живучести машины.

По мнению военных экспертов, Т-90М выгодно отличается от западных танков своей способностью адаптироваться к разным тактическим условиям и высокой степенью автоматизации. Этот танк успешно сочетает в себе современные технологии и проверенные временем конструктивные решений.