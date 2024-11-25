Северокорейский танк Cheonma-2 представили на оборонной выставке. Несмотря на схожесть с российской "Арматой", он уступает по электронике и мощности и сочетает в себе элементы разных моделей танков.

Национальная оборонная выставка в Северной Корее представила миру новейший основной боевой танк Cheonma-2. Внешне он сильно напоминает российский Т-14 "Армата", особенно своим угловатым, футуристичным дизайном и низкопрофильным корпусом. Оба танка оснащены полностью автоматизированными башнями, а также имеют композитную броню и активные системы защиты, вдохновленные российскими разработками.

Несмотря на сходство, эксперты отмечают, что Cheonma-2 уступает "Армате" в технологическом плане. На выставке было заявлено, что электроника и системы управления огнем у северокорейского танка заметно проще, чем у российского аналога. Мощность двигателя также оставляет желать лучшего. Тем не менее, Cheonma-2 демонстрирует впечатляющую комбинацию технических решений, заимствованных из мировых образцов, таких как американский M1 Abrams и иранский Zulfiqar.

Уникальной особенностью Cheonma-2 является его лобовая часть, которая несколько отличается от российской "Арматы". Место водителя расположено в передней части корпуса.

Таким образом, Cheonma-2 представляет собой интересный образец современной бронетехники, который хоть и не может сравниться с высокими стандартами российского Т-14, но явно претендует на свою нишу среди танков с инновационным подходом к конструкции.