Россия представила дрон "Черника-2" с дальностью полета до 100 км и боевым зарядом в 2,5 кг. Эти ударные дроны уже активно поступают на вооружение.

Россия представила новейший ударный беспилотник "Черника-2", разработанный по схеме "летающее крыло". Этот дрон-камикадзе способен эффективно выполнять задачи по поражению живой силы, укреплений и легкой бронетехники. Технические характеристики "Черники-2" впечатляют: он может лететь на дистанцию до 100 километров, развивая крейсерскую скорость 60 км/ч, и способен нести до 2,5 кг боевого заряда.

Особенностью "Черники-2" является его конструкция, аналогичная известному БПЛА Skywalker X8. Дрон оснащен размахом крыла в 2,2 метра. Запуск осуществляется при помощи катапульты или вручную. С максимальной нагрузкой он может подниматься на высоту до одного километра, оставаясь в воздухе до полутора часов.

На вооружение российских военных уже поступило около 4500 единиц "Черника-2". Такое количество дронов делает их важной частью современной боевой стратегии, особенно в условиях локальных конфликтов, где мобильность и гибкость имеют первостепенное значение. Беспилотники "Черника-2" могут применяться как для точечных ударов, так и для проведения разведывательных операций на больших расстояниях.

Дроны разработаны с учетом новейших требований и позволяют российским военным эффективно решать задачи любой сложности, от удара по противнику до поддержания контроля над территорией.