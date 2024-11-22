Сеткометы от компании «КПБ Полет» позволяют нейтрализовать беспилотники на расстоянии до 6 метров, обеспечивая надежную защиту передовой от воздушных угроз.

В России стартовало серийное производство нового вида дронов — сеткометов, которые могут перехватывать другие беспилотники. Производство организовано компанией «КПБ Полет», и первая партия этих дронов уже готовится к отправке на полевые испытания и дальнейшее использование военными. Сеткометы работают по принципу запуска сети, которая ловит вражеские дроны, делая их неспособными продолжить полет.

Эти дроны разработаны как простые в использовании и эффективные: сеть стреляет в направлении цели на расстоянии от 4 до 6 метров и имеет диаметр раскрытия до 2 метров. Благодаря этому они могут точно перехватывать даже ловкие и маневренные беспилотники. Преимущество такой системы заключается в том, что захваченные дроны не разрушаются, а могут быть изучены после перехвата.

Дроны-сеткометы достаточно легки и компактны, что удобно для их использования на поле боя и позволяет увеличить продолжительность их полета. Однако устройства предназначены только для одноразового использования, так как их перезарядка в полевых условиях оказалась непрактичной. Разработка таких дронов является частью усилий по повышению эффективности борьбы с угрозами из воздуха, которые в последнее время стали особенно актуальными.